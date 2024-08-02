 سبيس إكس الأمريكية تطلق 23 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء - بوابة الشروق
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سبيس إكس الأمريكية تطلق 23 قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء

واشنطن - قنا
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 6:05 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 6:10 م

أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية سبيس إكس، اليوم، 23 قمرا صناعيا من طراز ستارلينك إلى الفضاء.

وأفاد بيان صادر عن المؤسسة بأن صاروخ فالكون 9، الذي يحمل الأقمار الصناعية، أطلق من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، مشيرا إلى أن الصاروخ حمل الأقمار الصناعية إلى مدار أرضي منخفض، بعد حوالي ساعة و4 دقائق من إقلاعه.

وذكرت المؤسسة أن المرحلة الأولى من الصاروخ عادت إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق من الإطلاق كما كان مخططا، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة سبيس إكس كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.


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