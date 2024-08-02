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الهند: وفاة 201 شخص وإصابة 264 جراء انهيارات أرضية جنوب البلاد

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 2:44 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 2:44 م

قالت إدارة الصحة في ولاية كيرالا الهندية، اليوم الجمعة، إن ما يصل إلى 201 شخص لقوا حتفهم وأصيب 264 في الانهيارات الأرضية الضخمة التي ضربت منطقة واياناد في الولاية الواقعة جنوب البلاد قبل ثلاثة أيام.

وبحسب الأرقام الصادرة عن الإدارة، تم انتشال 201 جثة، بينها جثث 82 امرأة و28 طفلا،بحسب وكالة برس ترست أوف إنديا .

وقالت وزير الصحة في كيرالا فيينا جورج في منشور على منصة فيسبوك إن قرابة 300 شخص مازالوا في عداد المفقودين.

وأضافت إدارة الولاية أنه تم نقل تسعة آلاف و 328شخصا إلى مخيمات إغاثة في منطقة واياناد.

يشار إلى أن هطول الأمطار باستمرار خلال يومين منذ الثلاثاء الماضي تسبب في حدوث انهيارات أرضية مما أسفر عن فيضان الأنهار المملوءة بالطمي و الصخور، لتجتاح الجسور وتعرقل الطرق، مما يصعب من عمليات الإنقاذ.

ويقوم مهندسو الجيش ببناء جسر مؤقت لإنقاذ الأشخاص من مدينة مونداكاي التي تقطعت بها السبل تماما.


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