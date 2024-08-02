 أيرلندا.. اعتقال رجل بعد اقتحام بوابات مقر مكاتب حكومية في دبلن - بوابة الشروق
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أيرلندا.. اعتقال رجل بعد اقتحام بوابات مقر مكاتب حكومية في دبلن

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 1:58 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 2:06 م

أُلقي القبض على رجل بعدما اقتحم بسيارة "فان" مقرا يضم العديد من المكاتب الحكومية في دبلن.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) بأن الشرطة الأيرلندية تحقق أيضا في واقعة إلحاق ضرر جنائي بمتنزه فينيكس في دبلن، حيث يوجد المقر الرسمي للرئيس الأيرلندي مايكل هيجينز.

وجرى تطويق بوابات مقر الرئيس في آراس أن أوتشتارين (بيت الرئيس) صباح اليوم الجمعة. ويعتقد، بحسب التقارير الإعلامية، أنه جرى القبض على الرجل على الفور.

وتم سحب السيارة الـ "فان" البيضاء، المهشمة، من المنطقة حوالي الساعة 0820 صباحا (0720 بتوقيت جرينتش).

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