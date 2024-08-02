 قبرص: لن نغلق المجال الجوي.. والرحلات تسير كالمعتاد - بوابة الشروق
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قبرص: لن نغلق المجال الجوي.. والرحلات تسير كالمعتاد

مروة محمد
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 8:50 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 8:50 م

أكدت الحكومة القبرصية، اليوم، أن المجال الجوي لقبرص لن يغلق، والرحلات الجوية تسير كالمعتاد.

وقال كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، المتحدث باسم الحكومة القبرصية، إن الرحلات الجوية من وإلى قبرص تسير كالمعتاد، وذلك في نفي للشائعات عبر الإنترنت حول الإغلاق المزعوم للمجال الجوي للبلاد.

وفي منشور على موقع منصة إكس، قال ليتيمبيوتيس إنه فيما يتعلق بالشائعات والمنشورات على الإنترنت حول الإغلاق المزعوم للمجال الجوي لقبرص، "توضح الحكومة القبرصية أن هذا لا يتوافق مع الواقع وأن الرحلات الجوية من وإلى قبرص تسير كالمعتاد".

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