شنت الوحدة المحلية لمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء حملة لرفع الإشغالات في محيط المستشفى، بهدف تحسين الخدمات العامة من خلال توسيع الطريق أمام مستشفى أبورديس وتسهيل حركة المرور.

وقال اللواء سامح المتولي، رئيس المدينة، إنه جرى خلال الحملة نقل كشك كان يقع أمام المستشفى لتسهيل حركة المرور، تمهيدًا لإنشاء موقف للسيارات أمام المستشفى وتنظيم حركة المرور، مما يوفر الراحة للزوار والمرضى.

أوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم أن إنشاء باركنج مخصص للسيارات في هذه المنطقة سيسهم في تنظيم حركة السيارات وتخفيف الزحام الذي يعاني منه زوار المستشفى، مشيرًا إلى أن نقل الكشك سيتيح مزيدًا من المساحة لتوسيع الرصيف وإتاحة الفرصة لوقوف السيارات بشكل منظم خلال زيارة المواطنين للمؤسسة الصحية.

وأكد أنه جرى نقل الكشك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وسيجري البدء في تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

وحث المواطنين على التعاون مع الإدارة المحلية والإبلاغ عن أي ملاحظات تعوق الطرق، لإزالتها والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة في المدينة، واقتراح المزيد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الخدمات العامة بالمدينة.