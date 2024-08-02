نائب محافظ شمال سيناء يتفقد إنشاءات سوق وموقف سيارات الشيخ زويد

دعا اللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء، أبناء الشيخ زويد ورفح للإقامة والتوطين بأرض سيناء داخل التجمعات التنموية الحضارية في مدينتي الشيخ زويد ورفح فور الانتهاء منها.

وأوضح اللواء عاصم سعدون أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية الحضارية يكمن في الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة، وتدعيم الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والأمني بها، إلى جانب المساهمة في حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل. وأكد أن الدولة بكافة أجهزتها وعلى رأسها القيادة السياسية لا تألو جهدًا في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية على أرض سيناء الحبيبة والغالية على قلوب كل المصريين.

وتفقد نائب المحافظ، يرافقه مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء، ورئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، سير العمل بمشروع سوق وموقف الشيخ زويد، موجهًا بسرعة الانتهاء لتشغيل السوق والموقف في أسرع وقت لخدمة أهالي مركز الشيخ زويد. وشدد على ضرورة العمل على رفع وتيرة الإنجاز في عمليات البناء والصيانة والإعمار، لإتمامها في وقتها المحدد طبقًا للمواصفات الحديثة، حتى تعود الحياة إلى مدينة الشيخ زويد وينعم أهلها بالاستقرار.

وعرض صالح أبو هولي، رئيس المركز والمدينة، احتياجات وأوضاع المدينة والتحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى ما تم إنجازه وتوفير الخدمات المتنوعة للمواطنين في شتى القطاعات، ومن أبرزها قطاعا المياه والكهرباء، بعد عودة الأهالي إلى قرى الشيخ زويد عقب تطهيرها من الإرهاب، والآن بصدد توفير وسائل النقل الجماعي داخل المدينة والقرى.