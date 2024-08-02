كيربي: نواصل المحادثات مع نظرائنا للتوصل لوقف إطلاق النار لـ6 أسابيع

قال جون كيربي، مسئول الاتصالات في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إنهم مازالوا يعتقدون أن وقف إطلاق النار ممكنا، مشيرا إلى أنهم يجرون محادثات مع نظرائهم للتوصل إلى وقف للنار لستة أسابيع.

وأضاف كيربي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لا نعرف إذا كان ما شهدناه في المنطقة مؤخرا سيؤثر على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار"، مشيرا إلى "أننا ما زلنا نعتقد أن تحقيق وقف لإطلاق النار أمر ممكن وأن المفاوضات ممكنة حتى بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية".

وتابع: "نواصل المحادثات مع نظرائنا بمن فيهم الإسرائيليون للتوصل إلى وقف إطلاق النار 6 أسابيع"، مؤكدا أنه "علينا التأكد من أننا نمتلك الموارد والقدرات المناسبة بالمنطقة، ووزارة الدفاع تعمل على تحقيق ذلك".

وقال: "نعيد باستمرار تقييم وضع قواتنا بالشرق الأوسط للتأكد من أننا نمتلك ما نحتاجه للدفاع عن أنفسنا".

وكانت حركة حماس أعلنت، الأربعاء، استشهاد هنية بغارة جوية إسرائيلية في نحو الساعة الثانية صباحا في طهران.

ويثير اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، الثلاثاء، مخاوف من حرب إقليمية.