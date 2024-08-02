مساعد وزير السياحة يتفقد المتحف القومي في الإسكندرية

تفقد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والدكتور باسم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، اليوم الجمعة، متحف الإسكندرية القومي، وكان في استقبالهم، أشرف القاضي، المدير العام، وبعض من أمناء المتحف.

وتضمنت الزيارة، الوقوف على المستجدات فيما يخص البوابات الإلكترونية، وما تم إنجازه من أعمال تطوير بالمتحف، مشيدًا بأعمال التطوير الجارية والتي انتهى منها صيانة التكييف المركزي، وإحلال وتجديد المنظومة الامنية، والتي شملت "كاميرات مراقبة، وأنظمة الحريق، وأنظمة انذار"، وتطوير قاعة المحاضرات.

وأوضح البيان أن المتحف يتميز بالطراز المعماري القديم، ويتعرف الزائر على حقبة تاريخية كانت فيها مدينة الإسكندرية متعددة الثقافات والحضارات، كما تميز وتنوع المعروضات الأثرية، فمن خلال جولتك بالمتحف ستتعرف على العصور التاريخية التي مرت على مصر.

وأصاف البيان أن المتحف يتمير أيضًا بالتسلسل الزمني، حيث يتضمن أقسام "المصري القديم واليوناني والقبطي والإسلامي والحديث" ويحتوى على نموذج للمقبرة الذي يتضمن محاكاة لكل ما تحتويه المقبرة في العصر المصري القديم.