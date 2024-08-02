اعتاد بدو جنوب سيناء استخدام الأعشاب الطبيعية التي تنمو في الوديان وعلى الجبال والمناطق السهلية كبديل للدواء منذ القدم، نظرًا لصعوبة الظروف الجغرافية في المناطق التي يفضلون السكن فيها. وقد جعلتهم هذه الظروف يعتمدون على الأعشاب في علاج العديد من الأمراض، حتى برع بعضهم في تحديد العشب المناسب للمرض بالتجربة والخبرة العملية.

وقال الشيخ جميل عطية، خبير الأعشاب الطبيعية في سانت كاترين، إن حياة البدو ترتكز بين الجبال والوديان والسهول الصحراوية، ويجدون متعة في تواجدهم بين هذه الطبيعة الخلابة. ويفضلون التنقل لاكتشاف جوانب كثيرة منها.

وأضاف أن عملهم يقتصر على الرعي والزراعة البسيطة والسياحة، وهذه الأعمال تتطلب تواجدهم باستمرار داخل الجبال. لذا، في حالة تعرضهم لأي مرض مفاجئ، يلجأون إلى التداوي بالأعشاب لأن رحلة العودة إلى المدينة قد تستغرق ساعات.

وأوضح الشيخ جميل أن خبرة البدو في التداوي بالأعشاب جاءت بالتجربة والخبرة، مؤكدًا أن التجارب العلمية أثبتت فاعلية هذه النباتات في علاج العديد من الأمراض لاحتوائها على نسب فعالة كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة الأدوية.

وأكد أن البدو يعتمدون بشكل كبير على هذه الأعشاب في التداوي، خاصة في الحالات الطارئة مثل الإصابة بجرح كبير أثناء التواجد في منطقة جبلية. في هذه الحالة، يتم التداوي بنباتين: "الكبات" و"اللصيق"، حيث يعتبرها بدو جنوب سيناء حقيبة إسعافات أولية طبيعية لإسعاف الجرحى.

وأشار إلى أن نبات "الكبات" يخرج منه مادة لبنية لزجة عند قطعه، وهي مطهر طبيعي للجروح، وتستخدم كخطوة أولى في إسعاف الجرحى. أما الخطوة الثانية فتتمثل في وضع جزء من نبات "اللصيق" على الجرح، ليعمل كلاصقة طبية تمنع تدفق الدماء.

وتابع: "في حالة مرور 6 ساعات على الجرح ولم يلتئم أو ما زال ينزف قليلًا، نأخذ فرعًا من نبات "اللصيق" ونضعه في زجاجة مياه، ثم نخرجه ونتركه يجف ونضعه على الجرح حتى يلتئم تمامًا خلال فترة بسيطة."

ولفت إلى أن نبات "اللصيق" سُمي بهذا الاسم لأن أوراقه تحتوي على شعيرات تمكنها من الالتصاق الشديد بأي شيء. وهو من الأعشاب الصحراوية التي تتحمل شدة الحرارة ولديها قدرة عالية على التكيف مع الظروف المناخية والبيئية المختلفة.