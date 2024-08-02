طائرتان تقلان أسرى مفرج عنهم تهبط في كولونيا بألمانيا

هبطت طائرتان تقلان أسرى مفرج عنهم في مطار كولونيا/بون في وقت متأخر من ليل الخميس بعد صفقة تبادل أسرى كبيرة شملت 26 سجينا وعدة دول، وفقًا لمعلومات حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أنه سيلتقي مع الأسرى السابقين.

وكان المستشار قد قطع إجازته ووصل أيضا إلى مطار كولونيا/بون. ومن بين المفرج عنهم خمسة ألمان.

ووصف شولتس صفقة تبادل الأسرى مع روسيا وحليفتها بيلاروس بأنها كانت قرارا صعبا، خاصة بالنظر إلى الإفراج عن القاتل الروسي الذي يعرف فقط باسم فاديم ك، الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد في ألمانيا لقتله شيشانيا منفيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين في عام 2019.