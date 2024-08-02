شخصيات بارزة ضمن صفقة تبادل أسرى كبيرة بين روسيا والغرب

كان اثنان من المواطنين الأمريكيين البارزين المسجونين في روسيا في طريقهما إلى الوطن يوم الخميس بعد إطلاق سراحهما مقابل قاتل روسي مدان محتجز في سجن ألماني وآخرين في إطار صفقة تبادل أسرى كبيرة شملت 26 معتقلا وعدة دول.

وأعلنت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية يوم الخميس عن الصفقة، وأكدها وفي وقت لاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتضمنت الصفقة مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش وجندي المارينز الأمريكي السابق بول ويلان.

وجرى تبادل الأسرى في مطار العاصمة التركية أنقرة، وفقا لوكالة الاستخبارات الوطنية التركية.

كما شملت الصفقة المواطن الألماني ريكو ك، الذي حكم عليه بالإعدام في بيلاروس بسبب تورطه المزعوم في هجوم بالقنابل ثم تم العفو عنه. ومن بين الروس الذين جرى الإفراج عنهم من السجون الروسية، كان هناك نقاد بارزون للكرملين مثل فلاديمير كارا-مورزا وإيليا ياشين.

وكان أحد الرجال المفرج عنهم قاتل مدان روسي والذي قتل معارضا شيشانيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين. وتم الإفراج عنه من السجن في ألمانيا في إطار الصفقة.

وقال السفير الأمريكي في تركيا جيف فليك في وقت متأخر من يوم الخميس إن طائرة تقل الأمريكيين المفرج عنهم أقلعت من أنقرة وتتجه إلى الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل شخصي المواطنين الروس المفرج عنهم في مطار فنوكوفو بموسكو.

وقال بايدن في بيان يوم الخميس: "إن الاتفاق الذي ضمن حصولهم على الحرية يعد إنجازا دبلوماسيا".

وأضاف بايدن أن إدارته ستواصل العمل من أجل تحرير "كل من احتجزوا ظلما أو المحتجزين كرهائن في جميع أنحاء العالم".

وكان جيرشكوفيتش وويلان مسجونين في روسيا. وقد حكم على المراسل مؤخرا بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس، بعد احتجازه العام الماضي في رحلة صحفية إلى يكاترينبرج. بينما كان ويلان محتجزا في روسيا منذ عام 2018.

وفي برلين، دافع المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت عن إطلاق سراح القاتل الروسي المدان، فاديم. كيه، الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد لقتله شيشانيا منفيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين في عام 2019 - بأوامر من السلطات الروسية.

وقال هيبشترايت للصحفيين: " لم يكن من الممكن إتمام عملية الإفراج إلا من خلال ترحيل مواطنين روس ذوي خلفية استخباراتية كانوا محتجزين في أوروبا، وتسليمهم إلى روسيا".

وكان بوتين قد قال في وقت سابق خلال مقابلة مع مضيف البرنامج الحواري الأمريكي تاكر كارلسون إنه منفتح على تبادل أسرى يشمل فاديم كيه.

ووافقت وزارة العدل الألمانية على الإفراج عنه في إطار صفقة تبادل الأسرى الكبرى بين الشرق والغرب.

وفي مقابل نقل فاديم كيه وتسعة أفراد آخرين كانوا محتجزين سابقا في الولايات المتحدة والنرويج وبولندا وسلوفينيا، تم الإفراج عن 16 من المواطنين الغربيين وشخصيات معارضة روسية.

ووصفت وكالة الاستخبارات الوطنية التركية العملية في أنقرة بأنها "أوسع تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وروسيا وألمانيا في السنوات الأخيرة". وشملت الصفقة العديد من نقاد الكرملين.

ولاحت في الأفق في الآونة الأخيرة مؤشرات على قرب حدوث تبادل للأسرى.

وذلك بعد أن طفت على السطح تقارير حول نقل العديد من السجناء السياسيين في روسيا إلى مواقع غير معروفة.

وفسر المراقبون في موسكو الحكم السريع على جيرشكوفيتش في يوليو على أنه علامة محتملة على قرب التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

وبشكل عام، وفقا للممارسة القانونية الروسية، يجب أن يكون هناك حكم حتى يتم تبادل الأسرى.