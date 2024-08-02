تيمو هورن يعود للدوري الألماني عبر بوابة بوخوم

عاد تيمو هورن، حارس مرمى فريق كولون السابق، للعب ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما رحل من فريق ريد بول سالزبورج النمساوي للانضمام لصفوف بوخوم.

وأعلن بوخوم، في بيان نشره اليوم الجمعة، التعاقد مع هورن /31 عاما/، حيث يمتد العقد حتى عام 2026.

ومن المنتظر أن يدخل هورن في صراع مع مانويل ريمان من أجل حراسة عرين بوخوم بصورة أساسية في الموسم الجديد.

وقال هورن، الذي لعب في صفوف كولون لمدة 21 عاما: "إنني أعشق الحماس الذي يبديه المشجعون والمدينة تجاه نادي بوخوم . سأبذل قصارى جهدي في التدريبات وأريد تقديم كل ما في وسعي لتحقيق أهدافنا الرياضية".