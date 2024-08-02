أنصار المعارض الروسي الراحل نافالني يرحبون بصفقة تبادل السجناء وموسكو تسعى لإطلاق سراح المزيد

أعرب نشطاء مقربون من المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي توفي في معسكر اعتقال روسي في وقت سابق من هذا العام، عن سعادتهم إزاء صفقة تبادل السجناء التاريخية التي جرت أمس الخميس بين دول غربية وروسيا.

وكان عدد من الشخصيات المعارضة المحتجزة في روسيا جزءا من عملية التبادل، التي جاءت متأخرة للغاية بالنسبة لنافالني، الذي كان قبل وفاته أشد منتقد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وساعد فريق نافالني في إعداد القائمة، بحسب ما قالته ماريا بيفتشايك رئيسة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه زعيم المعارضة الراحل.

وقالت بيفتشايك، اليوم الجمعة "آمل أن يتكرر هذا التبادل بعدد لا نهائي من المرات".

وتوجهت بيفتشايك، وغيرها من أنصار نافالني، إلى مدينة كولونيا الألمانية لاستقبال رموز المعارضة الذين أفرج عنهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بما في ذلك السياسي إيليا ياشين، والذين نقلوا إلى ألمانيا.

وأظهرت إحدى الصور الخاصة بعملية التبادل ياشين في ملابس السجن.

وقال زميل نافالني السابق ليونيد فولكوف الذي سافر أيضا لكولونيا، إنه كانت هناك خطة في السابق للإفراج عن نافالني في إطار تبادل.

وأضاف أن وفاة نافالني ربما عززت دافع الغرب لإجراء عملية التبادل والتحرك قبل فوات الأوان لإنقاذ السجناء السياسيين الآخرين.

ووجهت يوليا نافالنايا، زوجة نافالني، الشكر لواشنطن للمساعدة في تنظيم التبادل خلال مكالمة هاتفية مع المرشحة الرئاسية الأمريكية، ونائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

ودعت نافالنايا المجتمع الدولي إلى مواصلة جهوده لإطلاق سراح مزيد من السجناء السياسيين في روسيا.

وقال الصحفي الاستقصائي كريستو جروزيف في مقابلة مع شبكة سي إن إن الأمريكية، إن الفضل يعود في المقام الأول إلى ألمانيا في إطلاق سراح ما لا يقل عن ثمانية سجناء سياسيين من روسيا.

وقال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف، في وقت متأخر أمس الخميس، في منشور على تطبيق تليجرام إن روسيا تريد إطلاق سراح المزيد من السجناء المحتجزين في الولايات المتحدة بعد أحدث عملية تبادل كبيرة.

وقال أنتونوف في منشوره: "لا يزال هناك عشرات من الروس في السجون الأمريكية يتطلعون بأمل إلى العودة لوطنهم وينتظرون ساعة إطلاق سراحهم."

وأضاف أن الأمر انتهي بهم خلف القضبان نتيجة "الملاحقة" الدولية للروس من جانب أجهزة المخابرات الأمريكية.

وتابع قائلا: "سنبذل قصارى جهودنا لمواصلة تحرير وتخفيف معاناة كافة المواطنين الذين هم في قبضة العدالة المحلية."