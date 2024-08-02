 صادرات تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا في يوليو الماضي على أساس سنوي - بوابة الشروق
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صادرات تركيا تسجل ارتفاعا قياسيا في يوليو الماضي على أساس سنوي

أنقرة - قنا
نشر في: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 5:56 م | آخر تحديث: الجمعة 2 أغسطس 2024 - 5:56 م

أعلن عمر بولاط وزير التجارة التركي، اليوم، تسجيل صادرات بلاده ارتفاعا في يوليو الماضي بنسبة 13.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، محطمة رقما قياسيا على مستوى أشهر يوليو عبر تاريخ البلاد.

وقال وزير التجارة التركي، في مؤتمر صحفي، إن عائدات صادرات بلاده بلغت 22 مليارا و512 مليون دولار خلال يوليو الماضي.

وأكد بولاط أن التجارة الخارجية المستدامة والمتوازنة تشكل قاعدة هامة من قواعد السياسة الاقتصادية، مبينا أن انخفاض العجز التجاري الخارجي يساهم بشكل إيجابي في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي.

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