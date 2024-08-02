كشف فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة، عن قميص الريدز الاحتياطي للموسم الجديد 2024-2025.

وذكر الموقع الرسمى لليفربول أنه تم إطلاق قميص الريدز الجديد رسميًا للموسم المقبل ويمكن للمشجعين شراء قمصانهم الآن من متاجر النادى وأيضا عبر الإنترنت.

وأضاف الموقع أن ليفربول سيرتدى الطاقم الاحتياطى للمرة الأولى فى المواجهة الودية التى يخوضها أمام منافسه مانشستر يونايتد المقرر لها فجر الأحد المقبل، ضمن الجولة التحضيرية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان ليفربول قد حقق فجر الخميس الماضي، فوزًا معنويا على أرسنال بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي شهد تسجيل محمد صلاح هدفًا عالميًا في مرمى المدفعجية، وذلك خلال الجولة الصيفية بأمريكا على ملعب "ملعب لينكون فاينانشال فيلد" ضمن الاستعدادات لمنافسات الموسم الجديد 2024-2025.