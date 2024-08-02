محافظ بني سويف يعلن بدء المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي الدولة

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن بدء المرحلة الثانية من الموجة 23 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، اعتباراً من يوم غدٍ السبت.

تأتي هذه المرحلة ضمن حملة موسعة تستهدف إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة والزراعة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حقوق الدولة ومواجهة البناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية قد أكملت استعداداتها لتنفيذ هذه المرحلة، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة، بما في ذلك الوحدات المحلية وجهات الولاية والأجهزة الأمنية، عبر غرفة العمليات بالمحافظة.

كما تم التركيز على إزالة التعديات في المهد خلال المرحلة الحالية.

وأشار السكرتير العام اللواء حازم عزت إلى عقد اجتماع تحضيري لضمان التنسيق الكامل بين الجهات المعنية، ووضع جدول زمني يتضمن كافة مراكز المحافظة.

سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من 3 أغسطس حتى 23 من نفس الشهر، على أن تختتم الموجة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 23 التي بدأت في 6 يوليو وانتهت في 26 يوليو، أسفرت عن إزالة 223 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة