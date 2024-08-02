تايلاند توقف مؤقتا إرسال آلاف العمال لإسرائيل

ذكرت صحيفة معاريف أن تايلاند أوقفت مؤقتا إرسال آلاف العمال إلى إسرائيل خشية هجوم متعدد الجبهات.

من جهة أخرى، يتأهب الاحتلال الإسرائيلي لرد إيراني على اغتيال هنية، ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن الاستخبارات الإسرائيلية تتوقع أن تشن إيران هجوما صاروخيا واسع النطاق على إسرائيل، في حين يرى مسؤولون أمريكيون أن الرد الإيراني قد يكون أوسع نطاقا وقد يشارك فيه حزب الله اللبناني.

ووصل جثمان الشهيد هنية إلى مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في العاصمة القطرية الدوحة، حيث سيصلى عليه بعد صلاة الجمعة ثم يوارى الثرى في مقبرة الإمام المؤسس في لوسيل، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتوعدت حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، في حين تجري اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.