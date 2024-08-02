منظمة الصحة العالمية: 175 ألف شخص يموتون سنويا في أوروبا بسبب الحر الشديد

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، أن موجات الحر تتسبب في وفاة أكثر من 175 ألف شخص سنويا في أوروبا.

وقالت منظمة الصحة العالمية: "إن من أصل نحو 489 ألف حالة وفاة مرتبطة بالحرارة سجلتها منظمة الصحة العالمية سنويا بين عامي 2000 و2019، شهدت المنطقة الأوروبية 36% منها، أو 176 ألفا و40 حالة وفاة في المعدل".

وأضافت المنظمة: "الحرارة الشديدة يمكن أن تشكل مشكلة خصوصا لكبار السن، كما تمثل "عبئا إضافيا على النساء الحوامل.

وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بينها دول عدة في آسيا الوسطى".

وأشارت المنظمة، إلى أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بنحو ضعف المعدل العالمي المتوسط، حيث سجلت زيادة بنسبة 30% في الوفيات المرتبطة بالحرارة بالمنطقة على مدى العقدين الماضيين.

ولفت المنظمة إلى أن درجات الحرارة القصوى تؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة، بما يشمل أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأوعية الدموية الدماغية والصحة العقلية والحالات المرتبطة بمرض السكري".