الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يرحب بتبادل الأسرى

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج بعملية تبادل الأسرى الكبيرة بين روسيا والدول الغربية.

وقال رئيس الناتو في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس): "أرحب بإطلاق اليوم لسراح المواطنين من الحلفاء والسياسيين الروس المعقلين ظلما".

وأضاف: "التعاون الوثيق بين حلفاء الناتو جعل هذا الإنجاز ممكنا. إن حق المعارضة السلمية وحرية الإعلام أمران حيويان لأي مجتمع يعمل بشكل صحيح".

وشملت عملية التبادل، التي نفذتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية، تبادل 26 أسيرا بين روسيا وبيلاروس وعدة دول غربية في مطار أنقرة.

وفي مقابل الإفراج عن السجناء السياسيين ومعارضي الكرملين، أفرجت ألمانيا والولايات المتحدة والدول الشريكة عن عملاء من روسيا يشتبه في تورطهم في التجسس، بالإضافة إلى رجل كان يقضي عقوبة السجن المؤبد في ألمانيا لقتله شيشانيا منفيا في وضح النهار في حديقة بوسط برلين في عام 2019.