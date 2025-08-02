 محافظ الوادي الجديد يلتقي مدير أمن المحافظة عقب توليه مهام منصبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يلتقي مدير أمن المحافظة عقب توليه مهام منصبه

لقاء محافظ الوادي الجديد ومدير الأمن
لقاء محافظ الوادي الجديد ومدير الأمن
عمرو بحر
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 1:08 ص | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 1:08 ص

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اللواء وليد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، بمقر مديرية الأمن.

جاء ذلك بحضور لفيف من القيادات الأمنية، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب.

واستعرض الاجتماع، الموقف الأمني للمحافظة والاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ، ومتابعة التنسيق بين كافة الجهات الأمنية والتنفيذية على مستوى المحافظة لخروج الانتخابات بأفضل صورة تنظيمية.

وتطرق اللقاء إلى جهود رجال الشرطة في تحقيق الانضباط الأمني والذي يعد ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية الشاملة، والحفاظ على ما حققته الدولة من مكتسبات.

وتمنى المحافظ، التوفيق لمدير الأمن في مهام عمله، ومثمنًا جهود رجال الشرطة في الحفاظ على الأمن و وإرساء دعائم الاستقرار المجتمعي.

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