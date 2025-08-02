بريطانيا تناشد إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

ناشدت المملكة المتحدة الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، لافتة إلى استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، اليوم السبت، إنها تواصل حث جميع الأطراف للعودة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة المروعة في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وشددت على الحاجة لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن، قائلة إن «انتظار هذا القدر الكبير من شاحنات المساعدات على الحدود أمر غير مقبول».

وأكدت استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات، لافتة إلى دعمها دول المنطقة، ومنها مصر التي تعالج المرضى الذين تم إجلاؤهم طبيًا من غزة، والذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وحذرت من نفاد الأدوية والإمدادات الطبية الأساسية في غزة، في الوقت الذي تعرضت فيه جميع مستشفيات غزة للضرر، ولم يعد معظمها يعمل على الإطلاق.

Essential medicines and supplies are running out in Gaza, with most hospitals no longer functioning at all.



The UK is supporting @WHOEgypt to deliver vital care to some of the almost 8,000 Gazans who have been medically evacuated to Egypt.



The UK continues to push for an… pic.twitter.com/TsfM9uUzbZ — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) August 2, 2025

وبعيدًا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو الماضي، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يعرف بـ«مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية»، وهي جهة مدعومة إسرائيليًا وأميركيًا، لكنها مرفوضة أمميًا.

ومنذ بدء هذه الآلية وحتى أمس الجمعة، وصل المستشفيات ألف و330 شهيدا، وأكثر من 8 آلاف و818 جريحا، جراء إطلاق جيش الاحتلال بشكل متكرر النار على منتظري مساعدات.

وتغلق سلطات الاحتلال منذ 2 مارس 2025 جميع المعابر مع القطاع، وتمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة لاستمرار الحصار.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات سوء التغذية في غزة وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق، وأن الحصار المتعمد وتأخير المساعدات تسببا في فقدان أرواح كثيرة، وأن ما يقارب واحدا من كل خمسة أطفال دون سن الخامسة في مدينة غزة يعاني سوء تغذية حادا.