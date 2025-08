بريطانيا تناشد إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة

ناشدت المملكة المتحدة الحكومة الإسرائيلية السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، لافتة إلى استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، اليوم السبت، إنها تواصل حث جميع الأطراف للعودة إلى وقف إطلاق النار، وإنهاء المعاناة المروعة في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وشددت على الحاجة لإيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن، قائلة إن «انتظار هذا القدر الكبير من شاحنات المساعدات على الحدود أمر غير مقبول».

وأكدت استعدادها لتقديم المزيد من المساعدات، لافتة إلى دعمها دول المنطقة، ومنها مصر التي تعالج المرضى الذين تم إجلاؤهم طبيًا من غزة، والذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وحذرت من نفاد الأدوية والإمدادات الطبية الأساسية في غزة، في الوقت الذي تعرضت فيه جميع مستشفيات غزة للضرر، ولم يعد معظمها يعمل على الإطلاق.

