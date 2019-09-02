مؤشر مديري المشتريات في بريطانيا ينكمش بأسرع وتيرة منذ عام 2012 خلال الشهر الماضي

تراجع مؤشر مؤسسة أي اتش اس ماركيت لمديري المشتريات الصناعي في بريطانيا بصورة كبيرة خلال شهر أغسطس الماضي، حيث دفع الغموض المحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المؤشر لتسجيل أدنى مستوى له منذ سبعة أعوام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المؤسسة القول إن انكماش المؤشر يرجع إلى تراجع الطلبات الجديدة والشعور بالتفاؤل لدى الشركات.

وقالت المؤسسة إن الصادرات تضررت من التوترات التجارية والتباطؤ الاقتصادي، موضحة أن بعض الشركات الأوروبية بدأت في تحويل سلاسل إمداداتها بعيدا عن المملكة المتحدة بسبب اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أي اتش ماركيت أن هذه البيانات تم جمعها في الفترة من 12 إلى 27 أغسطس الماضي.

وقد انخفض مؤشر ماركيت ليسجل 4ر47 الشهر الماضي مقارنة بـ48 في يوليو الماضي.

وكانت تقارير قد أشارت الأسبوع الماضي إلى أن الثقة بين المستهلكين والشركات انخفضت خلال الشهر الماضي في ظل تزايد المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.