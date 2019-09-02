آلاف الطلاب يحتشدون خارج الجامعة الصينية في هونج كونج

احتشد الآلاف من الطلاب الذين يرتدون ملابس سوداء خارج الجامعة الصينية في هونج كونج اليوم الاثنين للاحتجاج على مسودة قانون كان من شأنها تسليم المطلوبين للصين و على عنف الشرطة وأمور أخرى.

وقد اتسم التجمع بالسلمية، ولكن التوترات تتصاعد.

قال ماركوس هوي، وهو طالب محتج من طلاب الجامعة الصينية في هونج كونج إنه يأمل أن تؤدى أعمال مثل إضراب الطلبة " والتحقيق المستقل الذي لا مفر منه" بشأن استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة إلى إيقاظ ضمير شرطة هونج كونج.

وردد المحتشدون شعارات مثل " حاربوا من أجل هونج كونج ، ثورة عصرنا".

وشارك تلاميذ المدراس المتوسطة في مسيرات بوسط المدينة بدلا من حضور اليوم الدراسي الأول لهم، في حين شارك المئات من الموظفين في إضراب عام بالمدينة.

وتجمع العديد من التلاميذ خارج مدارسهم المتوسطة والثانوية وهم يرتدون الزي المدرسي وأقنعة الغاز كجزء من حركة الإضراب المخطط لها في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون أول يوم في الدراسة .

وقد جرى إلقاء القبض على 159 متظاهرا في الفترة من الجمعة الماضية حتى أمس الأحد لاتهامهم بإهانة الشرطة وحيازة سلاح.

وطالبت شرطة هونج كونج في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين المواطنين بالابتعاد عن "العنف" محذرة من أن " المحتجين يلجأون للأسلحة التي تعد هجومية ومميتة فى بعض الأحيان ".