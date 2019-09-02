أبو غزالة تستعرض أهمية اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية

قالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، إن اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم (1) الصادر عن الدورة العادية (52) لمجلس وزراء الصحة العرب، التي انعقدت في جنيف بتاريخ 20 مايو 2019، بهدف اعتماد مشروع النظام الاساسي واللائحة الداخلية للمجلس المحدثتين على ضوء الملاحظات التي وردت إلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بشأنهما، وكذلك انتخاب رئيس الهيئة العليا للمجلس ونائبيه.

جاء ذلك في كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة أمام اجتماع المجلس الذي انطلق في وقت سابق اليوم الاثنين.

وأضافت "أبوغزالة" في كلمة لها أمام الإجتماع إن الاجتماع يعد فرصة لاستعراض الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نتائج مهمة اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية تسليم وتسلم مهام الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية بمقره المؤقت بالمملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك تقديم الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية عرضاً مفصلاً حول الوضع الحالي لهذا المجلس للتعرف على الإيجابيات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها وكذلك التحديات التي يجب العمل على مواجهتها من خلال الهيئة العليا الجديدة لهذا المجلس والتطلعات المستقبلية والأولويات التي من شأنها أن تساهم في تطوير عمل المجلس.