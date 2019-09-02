سفير أستراليا في روسيا: لن ننشر صواريخ متوسطة المدى على أراضينا بناء على رغبة واشنطن

قال السفير الأسترالي لدى روسيا جريم ميهان إن بلاده لن تنشر صواريخ متوسطة المدى على أراضيها في حال تقدمت الولايات المتحدة لها بمثل هذا الطلب.

وأضاف ميهان، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "إن كلًا من وزيرة الدفاع ورئيس الوزراء في أستراليا أعلنا أننا لن ننشر مثل هذه الصواريخ على أراضينا، مشيرًا إلى أنه لا يمكنه التنبؤ بما يمكن لرئيس الوزراء الجديد أو الحكومة الجديدة فعله بعد خمس أو عشر سنوات".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت رسميا من معاهدة حظر الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى لعام 1987، بدعوى انتهاك روسيا للمعاهدة، فيما تنفي روسيا هذه الادعاءات الأمريكية، وتتهم واشنطن بانتهاك المعاهدة.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق أن معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى قد انتهى العمل بها اعتبارًا من 2 أغسطس الماضي بمبادرة من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صادق على قانون للبرلمان الروسي يعلق التزام موسكو بهذه المعاهدة، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها.