تعليم مطروح: إحالة جميع العاملين بمدرستين ابتدائي للتحقيق بسبب التقصير الوظيفي

قال الدكتور محمود قاسم، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إنه تقرر إحالة جميع العاملين بمدرستي أطنوح الابتدائية وحتوش الابتدائية، أيضا التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، للشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفقا القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.

وأكد قاسم أن ذلك جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التفقدية، التي قام بها عبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية، وبرفقته سحر عيد مدير التعليم الابتدائي، صباح اليوم؛ لمتابعة انتظام العمل بعدد من مدارس غرب مرسي مطروح، للاطمئنان لجاهزيتها لانطلاق العام الدراسي الجديد والمقرر بدأها 21 سبتمبر المقبل.

كانت جولات تفتيشية قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم، أمس الأحد، على مدارس قطاع شرق، من خلال التوبيس الطائر، أسفرت عن إحالة جميع العاملين 4 مدارس ابتدائي إلى الشئون القانونية، لعدم الانضباط الوظيفي والإهمال الشديد والتقصير في أداء المهام والواجبات المكلفين بها، وفق القواعد والقوانين الوزارية المنظمة.