قال طه السنيني، مدير إدارة البيئة بمطروح، إن محافظة مطروح بدأت اعتبارًا من أول سبتمبر الجاري في إصدار تراخيص الصيد للمواطنين من خلال مجالس المدن بعد دفع المواطنين للرسوم المقررة.

ويأتي بالتعاون مع قوات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية استعدادًا لموسم هجرة الطيور البرية القادمة من أوروبا في الفترة من منتصف أغسطس وحتى 10 نوفمبر القادم طبقًا للقرار رقم 209 لوزارة البيئة وطبقًا للاشتراطات المنظمة لذلك.

وأضاف مدير البيئىة بمطروح أنه تم مخاطبة كافة مراكز ومدن المحافظة للبدء في إصدار تراخيص الصيد تمهيدًا لقيام الأهالي بنصب الشباك في الأماكن التي يتوافد عليها الطيور.

جدير بالذكر أن صيد الطيور النادرة التى تهاجر من أوربا في هذا التوقيت مع بداية موسم الخريف من كل عام هواية مفضلة لدى أبناء الصحراء الغربية الذين يعدون لها وينتظرونها من عام الى آخر ، ويعد السمان والقمري من أهم الطيور المهاجرة التي يحرص على صيدها أبناء الصحراء الغربية، بالاضافة الى طيور أبوصفر والشحيم والدجنوش.