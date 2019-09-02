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ناقش وزير الاقتصاد الياباني، هيروشيجي سيكو، ونظيره الفرنسي، برونو لو مير، وضع التحالف بين شركتي السيارات "نيسان موتور" اليابانية و"رينو إس. إيه" الفرنسية، بحسب ما جاء في بيان مشترك اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة أنباء "بلومبرج" بأن الوزيرين تبادلا المعلومات بشأن الوضع الحالي، بحسب ما جاء في البيان.

وأكد الوزيران مجددا دعمهما للتحالف بين الشركتين، وناقشا محادثاتهما لتعزيز القدرة التنافسية للشراكة.

وتدعم كل من الشركتين تعزيز العلاقات بينهما.

وتقوم حكومتا البلدين بتبادل المعلومات حول التغيرات البيئية وسياسة صناعة السيارات في خمسة مجالات، وهي: القيادة الذاتية، والبطاريات، والكهربة، ومركبات الهيدروجين/خلايا الوقود، وتعزيز الموردين.

ويشرع الجانبان في حوار سياسي يهدف إلى مزيد من التعاون، بحسب "بلومبرج".