هنية: أحبطنا مخططا إجراميا لنشر الانفلات الأمني في غزة

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كشف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية اليوم الاثنين عن إحباط مخطط إجرامي لنشر الفلتان الأمني في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال حفل لتأبين ثلاثة عناصر أمن يتبعون الحركة قتلوا يوم الثلاثاء الماضي في تفجيرين نفذهما انتحاريان في حاجزين للشرطة في مدينة غزة.

وقال هنية إن التحقيقات الجارية بشأن الحادثين أظهرت أن ما تم كان سيتبعه تفجيرات جديدة في مناطق مختلفة من قطاع غزة بهدف نشر الفلتان الأمني.

واتهم هنية إسرائيل بالتورط في التفجيرين "اللذان وقعا في توقيت وسياق إقليمي يدلل أن المستفيد الأكبر منهما هو الاحتلال، فمن خطط ونفذ هذه الجريمة استهدف ضرب المنظومة والحالة الأمنية، وخلخلتها في غزة".

وقال إن "التفجيرات استهدفت ضرب العلاقة الاستراتيجية بين فصائل المقاومة في هذه المرحلة التي شهدت أوج التنسيق والتكامل سياسياً وعسكرياً وأمنيا".

وأضاف :"هدفت التفجيرات إلى فرض أولويات جديدة على الفصائل الفلسطينية، على حساب الأولوية الأولى، وهي مواجهة الاحتلال والتصدي لسياساته".

وأكد هنية على التصدي للفكر المتطرف والتشدد، معتبرا أن "غزة محصنة فكرياً وأمنياً وفصائليا ومجتمعيا،ً وهي عصية على الكسر والاختراق، وما جرى حوادث معزولة".