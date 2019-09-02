باحثون: التركيز على الأخبار السلبية قد يصد الناس عن متابعة النشرات الإخبارية

من المعتاد أن تستدعي الأخبار السيئة ردود فعل أقوى لدى الناس مقارنة بالأخبار السارة.

قال باحثون من الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل إن هذا التأثير موجود لدى شعوب العالم باختلاف ثقافاتهم، ولكن ليس بالضرورة لدى جميع أبناء الشعب الواحد.

توصل الباحثون إلى نتائج الدراسة التي نشروها في العدد الأخير من مجلة "بروسيدنجز" المتخصصة الصادرة عن الأكاديمية الأمريكية للعلوم، بعد إجراء تجارب على مواطنين من 17 دولة.

قال خبير ألماني مستقل في سياق تقييم نتائج الدراسة إن النتائج منطقية ولكنه رأى أن الدراسة تعتريها بعض مواطن القصور الإجرائي.

كثيرا ما يبدو العالم في نشرات الأخبار مكانا مخيفا، وذلك لأن الأخبار السلبية هي التي تغلب عادة على التغطية الإخبارية.

ويقول الباحثون تحت إشراف ستوارت سوروكا، من جامعة ميشيجان بمدينة آن آربر الأمريكية، إن أهمية المواقف السلبية للأخبار واضحة نسبيا، وإن ذلك يؤثر على اختيار المواضيع وعلى إنتاج الأخبار في نفس الوقت.

وأوضح الباحثون أن التغطية الإخبارية تلعب دورا محوريا بالنسبة للديمقراطيات، حيث إن من واجب الصحفيين كتابة أخبار عن الصراعات وعن الأحوال السيئة، ولكن التركيز الدائم على هذه الصراعات والأحوال السيئة قد يصد المواطنين عن متابعة هذه الأخبار ويجعلهم يعزفون عنها.

وأكد الباحثون ضرورة تفسير السبب وراء غلبة الأخبار السلبية على التغطية الإعلامية، وأشاروا في هذا السياق إلى تفسيرات مختلفة لهذه الظاهرة.

ويرى بعض الباحثين أن التركيز على المعلومات السلبية يشير إلى المخاطر المحتملة مما يجعل هذه الأخبار تثير انتباه المواطنين.

ولكن باحثي علم النفس المجتمعي يركزون في تفسيرهم لهذه الظاهرة، أكثر على الاختلافات المحتملة بين الثقافات، خلال التغطية الإعلامية، في دول عديدة، مثل الولايات المتحدة واليابان.

وركز سوروكا وزملاؤه من كندا وإسرائيل، خلال هذه الدراسة، على رد فعل الناس على الأخبار السارة والأخبار السيئة، وتبين لهم أنه "في الوقت الذي تميل فيه الأخبار للسلبية، على المستوى الدولي، فإن أهمية هذه القضية تصبح واضحة".

وأمر الباحثون أكثر من 1150 متطوعا، إجمالا، من 17 دولة من جميع قارات العالم، بمتابعة سبعة أخبار من الأخبار الدولية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، بترتيب عشوائي، مع كتابة عناوين هذه الأخبار عند الضرورة، أسفل الشاشة.

وكان خبران من هذه الأخبار السبعة متعلقَين ببلد الشخص المتطوع، وكان أحدهما إيجابيا والآخر سلبيا.

وكانت الأخبار السلبية تتعلق ،على سبيل المثال، بحريق نشب في ملهى ليلي وإلقاء القبض على مجرم سفاح، قتل عدة أشخاص، أو مشكلة بيئية.

وتعلقت الأخبار الإيجابية، على سبيل المثال، بفائزين في اليانصيب، ونجاح عملية جراحية أجريت لطفل أو أشخاص يريدون تعليم الكلاب قيادة السيارة.

وقاس الباحثون أثناء مشاهدة الأخبار المقاومة الكهربية لجلد الإنسان، في عدة أصابع لدى المشاهد، إضافة إلى معدل ضربات القلب، حيث إن كلا منهما يعطي مؤشرا على رد الفعل العاطفي للمشاهد.

وكان رد فعل المشاركين من معظم البلدان، سواء من خلال القدرة التوصيلية للجلد أو تنوع النبض لديهم، أقوى على الأخبار السيئة منه على الأخبار السارة، "وتبرهن هذه الدراسة على أن الناس على مستوى العالم يستجيبون بشكل أقوى للتغطية الإعلامية السلبية"، حسبما أوضح الباحثون.

وغير أن معدي الدراسة عثروا أيضا على اختلافات فردية واضحة بين أبناء الثقافة الواحدة، وهو ما يدل، حسب الباحثين، على أن وسائل الإعلام ليست مضطرة للتركيز بشكل أساسي على الأخبار السلبية.

وقال الباحثون: "حتى وإن كان التوجه السائد، في المتوسط، هو أن المشاهد يهتم ويستثار أكثر بالأخبار السلبية، إلا أنه يبدو أن هناك عددا كبيرا من الناس لهم اهتمامات أخرى، أو ربما اهتمامات قابلة للتأثير".

ويرى توبياس روتموند، من جامعة يينا الألمانية، في سياق تقييمه للدراسة، أن "نتائج الدراسة تؤكد نظرية أن للسلبية قيمة عالية جدا في الأخبار، وبشكل مشترك بين المجتمعات المختلفة".

واعتبر الباحث الألماني، أخصائي علم نفس الإعلام والاتصالات، ذلك أمرا منطقيا من ناحية التطور الإنسان، "غير أن الدراسة يعتريها عدد من مواطن القصور الإجرائي" مبررا ذلك بأن عدد الأشخاص الذين اعتمد عليهم الباحثون كعينات من البلدان التي شملتها الدراسة كان قليلا في معظم البلدان، إضافة إلى أن هذا العدد لم يكن معبرا.

وكما رأى الخبير الألماني أن أصحاب الدراسة لم ينتقوا الأخبار السارة والأخبار السيئة التي عرضوها على المتطوعين، بشكل متوازن بما يكفي، من حيث العلاقة المحتملة للمتطوعين مع هذه الأخبار.

ولكن روتموند يعتقد وبشكل عام، أنه من الممكن أن يتلقى المشاهد الأخبار السلبية باهتمام أكثر من تلقيه الأخبار السارة، ".. ومع ذلك فإن التركيز بشكل أقوى على الأحداث السلبية أمر إشكالي.. حيث إن غلبة الأخبار السيئة يمكن أن تؤدي مجتمعيا إلى تقديرات خاطئة للواقع".

وفي السياق نفسه، رأى روتموند، أن أخبار الجريمة والإرهاب تحتل في التغطية الإعلامية، مساحة أكبر مما تستحق، وقال: "لذلك فإن الناس يفرطون بشكل جوهري في تقييم هذه الأخبار، وهو ما يؤثر على تكوين الرأي السياسي.

وتابع خبير علم النفس الإعلامي: "هناك أحزاب تستغل ذلك وتروج لنفسها اعتمادا على خوف الناس من الأحداث السلبية".