نصر الله: ماحدث لإسرائيل ذل وهوان وأكد أن العدو أوهن من بيت العنكبوت

قال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله: إن العملية التي نُفذت أمس الأحد، لم تبدأ في ذلك الوقت ولكنها بدأت منذ خطابه الأخير يوم الأحد الماضي لما بعد التنفيذ، على حد قوله.

وأضاف في كلمة له اليوم الاثنين، «هذه العملية عقاب وردع ومواجهة للعدو، جزء منها معنوى وإلقاء صواريخ وميداني، وواجهنا العدو وقلنا له إننا قادمون، وإسرائيل التي ما زالت تدعي أنها الجيش الأول بالمنطقة، تلك الدول الطاغية المتكبرة والمتعجرفة التي كانت تخيف الملايين، كل العالم شافها قلقة ومضطربة ومستخبية»، مثلما ذكر.

وتابع: «إسرائيل أخلت بشكل كامل مواقعها على الحدود، وتم إخلاء ثكنات إسرائيلية بشكل كامل، وكان لهم إجراءات مشددة وفوق العادة، وتم تفعيل كل إمكانيات الدفاع الجوي، ما حدث لإسرائيل ذل وهوان وأكد أن العدو أهون من بيت العنكبوت»، لافتًا إلى أن الجيش اللبناني لم يغادر الحدود والمقاومة تواجدت في أماكنهم، وأهلنا مارسوا تحركاتهم بشكل طبيعي، حسبما قال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاء العمليات القتالية مع حزب الله مع البقاء على حالة التأهب، بعد قصفه مصادر قال إنها مصادر نيران بجنوب لبنان، استهدفت موقع له بأكثر من ضربة.

وكان حزب الله اللبناني، قد أعلن مساء أمس الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية، وقتل وجرح عسكريين إسرائيليين.