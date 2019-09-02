محرز: 800 مليون جنيه لتطوير المجازر في 3 سنوات

قالت دكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة، على هامش الجلسة الافتتاحية للورشة التشاورية مع نيوزيلندا للتدريب على علم الأوبئة، التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم، بالقاهرة، إن مصر أطلقت تطوير مشروع المجازر والوحدات البيطرية على الحدود، ويتم استكمال المشروع الخاص بالمجازر خلال ٣ سنوات بتكلفة استثمارية قيمتها ٨٠٠ مليون جنيه، كما يخدم تطوير وحدات الحدود البيطرية عمليات الاستيراد والتصدير.

وكان الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، أشار في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنه من المستهدف تطوير 147 مجزرا يدويا بمختلف المحافظات، وتحويلها إلى مجازر آلية ونصف آلية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى للمواطنين.

وقالت محرز إن مصر تقدمت كثيرا في مجال علاج الأوبئة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما خفض نسبة نفوق الحيوانات بنسبة كبيرة، والدليل على ذلك زيادة حملات التحصين من 15% في عام 2017 ووصولها إلى 88% حاليا.