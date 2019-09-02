هدوء حذر على الحدود الجنوبية للبنان بعد تصعيد عسكرى بين حزب الله وإسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى يطلق منطادا وطائرات استطلاع فى الأجواء اللبنانية.. الأمم المتحدة تدعو لضبط النفس.. والإمارات: قرار الحرب والسلام يجب أن يكون فى يد الدولة اللبنانية

بعد التصعيد الذى شهده جنوب لبنان، أمس، بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلى، عاد الهدوء الحذر إلى جانبى الحدود، رغم اختراق جوى إسرائيلى جديد. جاء ذلك فيما دعت الأمم المتحدة الأطراف إلى ضبط النفس، بينما أكدت الإمارات أن قرار الحرب والسلام يجب أن يكون فى يد الدولة اللبنانية.

وكانت إسرائيل أعلنت، أمس، أنها قصفت مناطق فى جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ مضادة للدبابات باتجاه أراضيها، فيما أعلن حزب الله، تدمير آلية عسكرية إسرائيلية فى مستوطنة أفيفيم قرب الحدود الجنوبية للبنان، وذلك بعد أسبوع من اتهامه إسرائيل بشن هجوم بطائرتين مسيرتين فى معقله فى الضاحية الجنوبية لبيروت وقتل اثنين من عناصره فى غارة على سوريا.

وساد الهدوء المشوب بالحذر، أمس، بلدات منطقة الجنوب اللبنانى التى تعرضت أمس الأول لقصف مدفعى إسرائيلى مكثف ردا على قيام حزب الله بتدمير مدرعة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال، وهو القصف الذى اقتصرت خسائره على أراضٍ وسهول زراعية، ولم يسفر عن وقوع خسائر فى الأرواح أو تدمير لممتلكات اللبنانيين.

وبدا واضحا عودة الأمور إلى طبيعتها حيث استأنف المزارعون اللبنانيون فى المناطق الحدودية، خاصة بلدة (مارون الراس) أعمالهم، وحضروا باستخدام سياراتهم، على نحو ظهر معه عدم استشعارهم لأى خطر محتمل من معاودة مزاولة أنشطتهم الحياتية الطبيعية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وبدأت دورية عسكرية من قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة فى الجنوب اللبنانى (يونيفيل) فى أعمال تفقد وتمشيط الحدود اللبنانية ــ الإسرائيلية؛ للوقوف على طبيعة الأوضاع، وانتشرت قوة من (اليونيفيل) فى نطاق بلدة مارون الراس الحدودية، التى تعرضت مزارعها إلى الجانب الأكبر من القصف المدفعى وإطلاق القنابل الحارقة من قبل الاحتلال.

من جهته، قال عضو كتلة «حزب الله» فى البرلمان اللبنانى، حسن فضل الله، مساء أمس الأول، إن «الوضع مستقر فى القرى الحدودية الجنوبية، والمقيمون يمارسون أنشطتهم المعتادة».

جاء ذلك فى تصريحات صحفية خلال جولة تفقدية قام بها فضل الله، لبلدة مارون الراس الحدودية. وأضاف فضل الله أن «العدو (إسرائيل) يدرك اليوم أن لبنان ليس بلدا مستباحا يستطيع الاعتداء عليه من دون رد مناسب».

فى غضون ذلك، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة رسمية) أن إسرائيل أطلقت صباح أمس، منطادا تجسسيا، مقابل منطقة العاصى فى بلدة ميس الجبل المحاذية للحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما أعلنت أن جيش الاحتلال الإسرائيلى استأنف عمليات حفر ورفع السواتر الترابية قرب طريق عسكرية محاذية لمنطقة حدودية، جنوب لبنان.

وفى وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام لبنانية محلية رسمية أن طائرة استطلاع إسرائيلية مسيرة حلقت فوق جنوب لبنان ليلا، فيما أفاد موقع «العربية.نت» الإخبارى أنه لم يتم التصدى لها.

من جهته، طالب رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلى أفيف كوخافى، قوات اليونيفيل ولبنان، بالعمل على وقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران و«حزب الله».

وجاءت تصريحات كوخافى خلال لقائه قائد قوات اليونيفيل بجنوب لبنان، الجنرال ستيفانو ديل أمس الأول.

وحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلى، فإن اللقاء «تم التخطيط له بشكل مسبق» وناقش التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وقضايا أخرى مثل مهمة قوات اليونيفيل والتجديد لها.

وقال كوخافى إن الجيش الإسرائيلى «لن يقبل مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لحزب الله على الأراضى اللبنانية»، مضيفا أنه «يجب على لبنان واليونيفيل العمل لوقف مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران وحزب الله فى لبنان وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701 بشكل دقيق. الوضع القائم اليوم لا يمكن التسامح معه».

وعلى إثر ذلك، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فى بيان أصدره المتحدث الرسمى باسمه استيفان دوجريك، أمس، حزب الله وإسرائيل إلى الالتزام «بأقصى درجات ضبط النفس» وأعرب عن «القلق البالغ إزاء الحوادث التى وقعت عبر الخط الأزرق».

وكانت الخارجية الأمريكية، أعربت أمس الأول، عن قلقها من تصعيد التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، بعد تبادل القصف بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلى.

كما أكدت أن «الولايات المتحدة تدعم بالكامل حق إسرائيل فى الدفاع عن نفسها»، بوجه الصواريخ التى أطلقها حزب الله على قاعدة إسرائيلية فى منطقة حدودية. وأضافت: «على حزب الله أن يمتنع عن أعمال معادية من شأنها تهديد أمن لبنان واستقراره وسيادته... هذا الأمر هو مثال آخر على دور وكلاء إيران المزعزع للاستقرار، عبر تقويض السلام والأمن فى المنطقة».

فى حين دعت فرنسا إلى احتواء الموقف، وعدم تأزيم الوضع القائم على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

إلى ذلك، قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، إن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة اللبنانية وأن اللبنانيين طالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته.

وأضاف قرقاش فى تغريدة على حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «قلوبنا مع لبنان واللبنانيين، فطالما عانوا من انفراد القرار وتداعياته، والمنطق أن قرار الحرب والسلام والاستقرار يجب أن يكون قرار الدولة ويعبر عن مصالحها الوطنية وسلامة مواطنيها فى المقام الأول».

وكانت جامعة الدول العربية أعربت عن قلقها من تطور الأوضاع فى المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.

وقال مصدر مسئول فى الجامعة إن انفراد جهة أو فصيل باتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بالحرب أمرٌ لن يصب فى صالح لبنان، وفقا لموقع «العربية.نت» الإخبارى.