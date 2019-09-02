وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

توجه وفد كوري شمالي رفيع المستوى، اليوم /الإثنين/، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي في دورته الخامسة.

ويترأس الوفد نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي ري ريونج-نام، للمشاركة في المنتدى الذي تستضيفه روسيا سنويًا منذ عام 2015.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج - على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن الوفد الكوري الشمالي سيجتمع مع عدد من المسؤولين الروس خلال فترة انعقاد المنتدى، الذي من المُقرر أن تنطلق فعالياته بعد غد الأربعاء، لفترة تستغرق ثلاثة أيام.