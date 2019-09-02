 وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي - بوابة الشروق
الإثنين 2 سبتمبر 2019 7:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟



النتـائـج تصويت

وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي

وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا
وفد كوري شمالي يتوجه إلى روسيا
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 7:10 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 7:10 م

توجه وفد كوري شمالي رفيع المستوى، اليوم /الإثنين/، إلى مدينة فلاديفوستوك الروسية للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي في دورته الخامسة.

ويترأس الوفد نائب رئيس الوزراء الكوري الشمالي ري ريونج-نام، للمشاركة في المنتدى الذي تستضيفه روسيا سنويًا منذ عام 2015.. حسبما أوردت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية في بيونج يانج - على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن الوفد الكوري الشمالي سيجتمع مع عدد من المسؤولين الروس خلال فترة انعقاد المنتدى، الذي من المُقرر أن تنطلق فعالياته بعد غد الأربعاء، لفترة تستغرق ثلاثة أيام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك