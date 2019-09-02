مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأجير التمويلي والتخصيم لثلاثة أشهر جديدة

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية عن صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بالموافقة على مد المهلة الممنوحة للشركات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم رقم (176) لسنة 2018 لتوفيق أوضاعها لمدة ثلاثة أشهر أخرى اعتبارا من 14/8/2019.



وأوضح رئيس الهيئة أن عدد الشركات التى وفقت أوضاعها تبلغ 31 شركة تأجير تمويلى، وتقوم 15 شركة أخرى باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها، ومن ناحية أخرى بلغت عدد شركات التخصيم التى وفقت أوضاعها ثمانى شركات، بينما هناك شركة واحدة أخرى أوشكت على الانتهاء من توفيق الأوضاع.