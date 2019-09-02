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ألمانيا: اتصل ليبلغ عن لص في منزله فاكتشفت الشرطة مفاجأة

الشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية

نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:32 ص | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 2:32 ص

توهم أحد متعاطي المخدرات وجود لص في منزله، فاتصل بالشرطة. لكنها لم تجد اللصوص، بل عثرت على ما لم تكن تحلم بضبطه في أفضل أحلامها.
 
في إجراء روتيني، حضرت دورية من رجال الشرطة إلى أحد منازل مدينة بوخوم الألمانية بعد اتصال من صاحبه عن اشتباهه في وجود لص فيه. قد تكون فكرتك التالية الآن: هل كان هناك لص في المنزل؟ الأمر لم يعد مهماً الآن بعد ما وجدت الشرطة في المنزل. إذ قاد المتصل رجال الشرطة إلى مزرعته للقنب الهندي.

وبحسب تقرير للشرطة، فإن الرجل اتصل بخدمة الطوارئ منتصف الأسبوع الماضي وكان مضطرباً للغاية وهو يحاول بصعوبة توضيح أنه يشك بدخول لص إلى منزله. وحين وصل رجال الشرطة، لم يجدوا سوى الرجل المتصل وصديقته، وكان الاثنان تحت تأثير المخدرات. ولم يكن هناك لصوص أو أي محاولات لاقتحام المنزل.

لكن عوضاً عن ذلك، اكتشفت الشرطة قرابة 50 نبتة قنب هندي "ماريجوانا" توزعت في أرجاء المنزل وعلى شرفتيه وفي زوايا الحديقة ومكان مهجور مجاور لها. وبعد البحث في المنزل عثر المحققون على أوراق ماريجوانا مقطوعة وعلى معدات زراعية عالية الجودة.

إثر اكتشافها هذا، فتحت الشرطة تحقيقاً بسبب زراعة مواد مخدرة والمتاجرة فيها، كما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن مصادر في شرطة بوخوم.


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