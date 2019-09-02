جهاز مدينة بدر: الانتهاء من وحدات موظفى «العاصمة الإدارية» مارس المقبل

الإسكان تنفذ 984 «شقة اجتماعى» بسوهاج الجديدة وعدة مشروعات لـ«مياه الشرب والصرف»



توقع رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عمار مندور، انتهاء تنفيذ الوحدات السكنية المقرر تخصيصها لموظفى العاصمة الإدارية بالمدينة، والتى تصل لنحو 9 آلاف و24 وحدة سكنية، فى مارس المقبل.



وقال مندور، فى تصريحات صحفية، أمس، خلال تفقده الأعمال الجارية بالمشروع، إنه جار رفع جميع المعوقات أمام تنفيذ المشروع لتحفيز الشركات على الانتهاء من الأعمال المكلفة بها خلال المواعيد الزمنية المقررة، وبكفاءة وجودة عاليتين، موضحا أن مساحة الوحدات تصل إلى 118 مترا مربعا، كما يجرى حاليا طرح وتنفيذ أعمال المرافق بنسب متقدمة.



يشار إلى أن وزارة الإسكان، أعلنت، «فى وقت سابق»، عن طرح وحدات سكنية فى مدينة بدر للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.



وكشفت الوزارة، فى بيان، عن مقترح بشأن سداد المتقدم للحجز 25% من إجمالى قيمة الوحدة مقسمة على 3 دفعات، بواقع 5% عند التخصيص و5% عند التعاقد و15% عند التسليم، على أن يتم سداد باقى قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية خلال 15 عاما بفائدة متناقصة، مع سداد 7% من قيمة الوحدة وديعة صيانة.



إلى ذلك، تنفذ وزارة الإسكان 984 وحدة سكنية «41 عمارة»، بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة سوهاج الجديدة.



وأفاد بيان صادر عن، الإسكان، أمس، بأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ مستشفى الأورمان بالمدينة بنهاية ديسمبر من العام المقبل ومستشفى الجامعة آخر يونيو 2020.



وقال رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة رجب سالمان، إنه جارٍ تنفيذ عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، منها: المرحلة الأولى من محطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحى بطاقة 12 ألف متر مكعب فى اليوم؛ لتوفير الرى بالمدينة.



وأضاف سالمان، أنه جارٍ أيضا، تنفيذ مشروع مرافق 214 فدانا، و32.8 فدان، ومنطقة الجامعات، ومشروع شبكات «مياه، رى، وصرف صحى»، بمنطقة توسعات المدخل الجنوبى، ومنطقة 200 متر بجوار طريق المطار، ومشروع شبكات «مياه، صرف صحى، ورى» بمنطقة مدخل المدينة الشمالى بمساحة 162 فدانا.



وتابع: أنه جارٍ تنفيذ مشروع شبكات طرق «فرمة، مياه، صرف صحى، ورى» بمنطقة 455 فدانا بالتوسعات الجنوبية، ومشروع تنفيذ 3 آبار وخط ناقل وخزان أرضى وشبكة رى بالجزيرة الوسطى لطريق المطار، ومشروع شبكات «مياه، صرف صحى، ورى»، لمنطقة 735 فدانا بالتوسعات الجنوبية وأعمال الطرق «فرمة» لمنطقة الخدمات بذات المنطقة.



وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع إنشاء طريقين شمال الجامعة بطول 2.7 كيلومتر و1.1 كيلومتر، ومشروع المرحلة الأولى لتنفيذ الدبش لحماية مدينة سوهاج الجديدة من أخطار الكثبان، ومشروع حماية المدينة من أخطار السيول، ومشروع طرق مرحلة ثانية «أساس ورابطة»، لمنطقة 32.8.

ومشروع طرق مرحلة ثانية «أساس ورابطة»، لمنطقة «50، 16» عمارة، ومشروع تنفيذ تنسيق الجزيرة الوسطى بالطريق المزدوج المار أمام مدينة سوهاج الجديدة بطول 5 كيلومترات.