 الداخلية الأفغانية: انفجار ضخم يقع في كابول - بوابة الشروق
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الداخلية الأفغانية: انفجار ضخم يقع في كابول

د ب أ
نشر فى : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 9:02 م | آخر تحديث : الإثنين 2 سبتمبر 2019 - 9:02 م

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا ضخما وقع مساء اليوم الاثنين في العاصمة كابول بالقرب من "القرية الخضراء"، وهي مجمع يسكنه الأجانب ويضم مقرات المنظمات غير الحكومية.

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