الداخلية الأفغانية: انفجار ضخم يقع في كابول

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا ضخما وقع مساء اليوم الاثنين في العاصمة كابول بالقرب من "القرية الخضراء"، وهي مجمع يسكنه الأجانب ويضم مقرات المنظمات غير الحكومية.