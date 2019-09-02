الداخلية الأفغانية: انفجار ضخم يقع في كابول

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أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية أن انفجارا ضخما وقع مساء اليوم الاثنين في العاصمة كابول بالقرب من "القرية الخضراء"، وهي مجمع يسكنه الأجانب ويضم مقرات المنظمات غير الحكومية.