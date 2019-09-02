كوريا الجنوبية وتايلاند تتفقان على تعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا

اتفقت كوريا الجنوبية وتايلاند، اليوم الاثنين، على التعاون معا لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز علاقاتهما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، كما وقعتا اتفاقية لتبادل وحماية الاستخبارات العسكرية، وذلك خلال محادثات أجراها الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن مع رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا خلال زيارته الحالية لبانكوك.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن مون قوله - في بيان له في أعقاب المحادثات - إنه اتفق مع برايوت على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلديهما والعمل معا على مستقبل يسوده السلام والتعايش والازدهار المشترك في شرق آسيا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في الصناعات الجديدة مثل الصحة الحيوية وسيارات المستقبل بالإضافة إلى مجالات العلوم.

وأكد الرئيس الكوري الجنوبي أن تايلاند أهم شريك للسياسة الجديدة التي تتبناها حكومته والتي تهدف إلى تعزيز وتوسيع الشراكة مع دول جنوب شرق آسيا والهند، مشددا على أن تايلاند صديق قديم لكوريا الجنوبية حيث أرسلت الآلاف من القوات للمساعدة في الحرب ضد كوريا الشمالية خلال

الحرب الكورية (1950 - 1953).

من جانبه، قال رئيس الوزراء التايلاندي إن علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية قد توسعت لتشمل مختلف القطاعات بما في ذلك التعليم والاستثمار والتكنولوجيا، لافتا إلى أن أكثر من 400 شركة كورية جنوبية تعمل في تايلاند التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

يذكر أن كوريا الجنوبية وتايلاند وقعتا 5 مذكرات تفاهم أخرى بشأن الصناعة والمدن الذكية وتعليم اللغة الكورية وتنمية المياه والسكك الحديدية، وذك خلال الزيارة الحالية لمون إلى تايلاند التي بدأت أمس الأحد، ليصبح أول رئيس لكوريا الجنوبية يزور تايلاند منذ سبع سنوات، كما أنه أول زعيم أجنبي يسافر إلى تايلاند منذ تولي إدارة برايوت في يوليو الماضي.