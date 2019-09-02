لايبزيج يستعير مهاجم روما الإيطالي

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عزز نادي لايبزيج الألماني لكرة القدم صفوفه باستعارة باتريك شيك، مهاجم نادي إيه روما الإيطالي.

وأعلن لايبزيج أن مدة إعارة اللاعب التشيكي تبلغ سنة مبدئيا وأضاف أنه تم إضافة بند يتيح إمكانية شراء شيك بعد انتهاء مدة إعارته وذلك بعد مفاوضات شاقة مع النادي الإيطالي.

وسيحل شيك محل الفرنسي جان-كيفين أوجستين الذي أعاره لايبزيج إلى نادي موناكو الفرنسي.

ويتسم شيك/23 عاما/ بقوة تصويب الكرة بضربات الرأس مثل الدنماركي الدولي يوسوف بولزن، ويعتبر الاثنان بمثابة محطة استقبال جيدة للتمريرات في خط الهجوم.

وينحدر شيك من فريق الشباب في سبارتا براغ ولعب في إيطاليا لإيه إس روما وسامبدوريا جنوة.