وزير الداخلية الكويتي يبحث مع مساعد المدعي العام العُماني تعزيز التعاون

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، في مكتبه، مع مساعد المدعي العام العُماني علي المعمري، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ خالد الجراح - وفق بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية - عمق العلاقات الأخوية بين الكويت وسلطنة عمان الشقيقة.

ومن جانبه، أكد المعمري أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها، والتي تؤدي إلى مزيد من التعاون البناء، وتبادل الخبرات على كل الصعد بين البلدين الشقيقين.