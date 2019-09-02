سفيتولينا تجتاز وكيز وتبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة للتنس

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بعد فوزها على الأمريكية ماديسون كيز في مباراة ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس بنيويورك يوم الأحد. صورة لرويترز من يو.إس.إيه توداي سبورتس.

قدمت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة عرضا قويا في ضربات الإرسال لتفوز 7-5 و6-4 على الأمريكية ماديسون كيز وتبلغ دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس يوم الأحد.

ومع معاناة كيز، التي خسرت النهائي في 2017، في ضرباتها الخلفية فازت سفيتولينا بنسبة 92 بالمئة من نقاط ضربات إرسالها الأول ولم تكن معرضة لخسارة أي شوط لإرسالها على مدار 75 دقيقة تحت الأضواء الكاشفة في استاد آرثر آش.

وقالت سفيتولينا التي أنهت المباراة بالفوز بشوط إرسالها دون خسارة أي نقطة ”أنا سعيدة جدا أني تمكنت من تقديم أداء ثابت الليلة ومن الاستثنائي بالنسبة لي اللعب في مثل هذه الأجواء الرائعة“.

وبهذا الفوز أصبحت سفيتولينا أول لاعبة أوكرانية تبلغ دور الثمانية في أمريكا المفتوحة منذ كاترينا بوندارنكو في 2009.

وستلعب سفيتولينا في دور الثمانية مع البريطانية جوهانا كونتا التي أطاحت بالتشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة يوم الأحد.