خليل زاد يبحث مع الرئيس الأفغاني السابق والسفير الأمريكي تطورات عملية السلام

التقى الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، اليوم الاثنين، مع المبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام في أفغانستان زلماي خليل زاد في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكر مكتب كرزاي، في بيان له أوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية، أن الاجتماع عُقد بحضور السفير الأمريكي لدى أفغانستان جون باس، وعدد من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى، مُضيفًا أن المحادثات دارت حول التطورات الأخيرة التي شهدتها عملية السلام الأفغانية، حيث أعرب المشاركون في الاجتماع عن مخاوفهم المتعلقة بهذا الشأن.

كما أشار إلى أن الجانبين الأفغاني والأمريكي قد شددا على ضرورة إنهاء الحرب ووقف أعمال العنف في البلاد، إلى جانب وضع جدول زمني لانسحاب قوات التحالف وغيرها من الملفات الأخرى.

يُشار إلى أن خليل زاد التقى، في وقت سابق من اليوم، مع عدد من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية، حيث اطلعهم على مسودة نسخة من اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.