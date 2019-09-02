زيادة الطلب على منتجات الحلال الماليزية في الهند

ازدهرت صناعة المنتجات الحلال الماليزية، التي تشمل المواد الغذائية والمشروبات ومستحضرات التجميل والاستحلاب والطب، وحققت هذه المنتجات طلبا كبيرا عليها في الهند.

وقال محمد شكور رئيس قسم التسويق الدولي في مؤسسة تطوير صناعة الحلال التابعة لوزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية: أعرب المستوردون الهنود عن اهتمامهم الشديد في تحري مستحضرات التجميل الحلال ومنتجات العناية الشخصية بسبب زيادة الوعي في استخدام منتجات نظيفة وعضوية وصحية وآمنة.

وأضاف، على هامش معرض إكسبو العالمي للمنتجات الحلال 2019 في الهند: "الطلب كبير الآن في الهند، ليس فقط من المسلمين ولكن أيضًا من غير المسلمين".

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة تطوير المنتجات الحلال، وفقا لصحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية، أن صادرات الحلال للهند قفزت بنسبة 12% لتصل قيمته إلى 1.59 مليار رينجت ماليزي العام الماضي من 1.43 مليار رينجت العام السابق له (الدولار الأمريكي = 4.2055 رينجت).