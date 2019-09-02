منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع الشركاء الأسيويين

قالت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وشركائها الآسيويين هو مفتاح تحقيق الأمن الشامل في العصر الرقمي.

وأضافت المنظمة، في بيان اليوم الإثنين، أن المؤتمر الأوروبي الآسيوي العشرين والذي بدأ في اليابان اليوم شهد حضور أكثر من 130 خبيراً في مجال السياسات، فضلاً عن باحثين من المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني من مختلف الدول الأعضاء في المنظمة والشركاء الآسيويين.

وأوضح البيان أن المؤتمر ناقش سبل استكشاف طرق مواجهة التحديات الأمنية المشتركة الناشئة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني هو ممر جديد يوحد آسيا مع أوروبا ويجب أن يكون هناك موقف جديد للتعاون بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والبلدان الشريكة لها.

وشدد على ضرورة اتحاد المجتمع الدولي من أجل تعزيز الأمن الرقمي لتوفير مستقبل أكثر أمانًا.