مسؤول أمني: فرنسا تراجع نهجها الشرطي إزاء الاحتجاجات وأعمال الشغب

قال لوران نونيز، نائب وزير الداخلية الفرنسي، اليوم الاثنين إن السلطات الفرنسية تعكف على مراجعة نهجها الشرطي في التعامل مع الاحتجاجات وأعمال الشغب.

وقال نونيز لتلفزيون "CNews" إنه سوف يتم اتخاذ "إجراءات من شأنها تحسين إدارة النظام العام، فيما يتعلق على سبيل المثال بالتحذيرات (للمحتجين)، وتدريب رجال الشرطة".

وأثارت الأساليب الشرطية القاسية في مواجهة الاحتجاجات التي كانت عنيفة في أحيان كثيرة لحركة السترات الصفراء منذ نوفمبر انتقادات من منظمات حقوق الإنسان ومفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا.

وفي فبراير الماضي، دعت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، فرنسا إلى الكف عن استخدام الرصاص المطاطي، الذي أشارت إليه أصابع الاتهام في معظم الإصابات الخطيرة التي لحقت بالمحتجين.

ووفقا لرواية غير رسمية نشرها موقع "Mediapart" للتحقيقات الإخبارية، فقد أصيب 24 شخصا بالعمى في إحدى العينين بسبب الإجراءات التي اتخذتها الشرطة من شهر نوفمبر وحتى يونيو.

واستشهدت مياتوفيتش بإحصاءات رسمية تظهر أن 2060 متظاهرا و1325 فردا من قوات الأمن أصيبوا في الأشهر الثلاثة الأولى من الاحتجاجات.

وقال نونيز إن النهج الجديد سوف يشمل بعض العناصر من النهج الصارم "الذي تم تنفيذه بشكل عاجل" في ديسمبر بعد أن خاض متظاهرو السترات الصفراء معارك شوارع مع الشرطة في باريس واقتحموا قوس النصر.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي إنه يريد "تفكيرا عميقا" في كيفية "القضاء تدريجيا على العنف واسع النطاق".

وقال ماكرون إنه بمجرد أن يتم ذلك، يتعين على السلطات "النظر في كيفية تغيير الطريقة التي نفرض بها الأمن لتقليل عدد الإصابات التي تحدث في هذه الحالات بشكل كبير".