لجنة التحقيق الدولية: وثقنا استمرار انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بورندي

قالت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في بورندي، إنها وثقت استمرار انتهاكات خطيرة ارتكبت ضد مواطني بورندي "وسط مناخ من التسييس والتخويف من قبل أعضاء جناح الشباب في الحزب الحاكم وعملاء المخابرات الوطنية والشرطة وكذلك المسؤولين المحليين".

وأضاف رئيس اللجنة دود ديان، في بيان اليوم الإثنين، أنه أصبح من الخطير للغاية التحدث بصوت عالٍ في بورندي، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى الفترة الانتخابية الحساسة سياسيا في البلاد في الفترة المقبلة وبمراجعة عوامل الخطر المحددة، فإنها وجدت أن كل عوامل الخطر موجودة في البلاد ما يجعل من تقرير اللجنة أفضل إنذار مبكر للعمل من أجل الوقاية.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة تقريرها حول حالة حقوق الإنسان في بروندي بعد غد /الأربعاء/، وذلك قبل قرابة تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية في البلاد والمقرر إجراؤها منتصف العام المقبل.