متظاهرو هونج كونج يحتشدون في المطار ويعطلون رحلات الطيران

تسبب متظاهرو هونج كونج في اضطرابات كبيرة في مطار المدينة الدولي، أمس الأحد، وتجمعوا خارج المبنى في محاولة لشل حركة النقل من المرفق وإليه، فيما أغلقت شركة تشغيل مترو الأنفاق بعض المحطات اليوم الاثنين (بالتوقيت المحلي) بعد تعرضها لأضرار، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

وألغت شركة "إم تي آر" القائمة على تشغيل منظومة السكك الحديدية في المدينة رحلات القطارات السريعة إلى المطار، في حين منع المتظاهرون الحافلات من مغادرة صالة الخروج بالمطار. وقام المتظاهرون بتخريب الأبواب الدوارة في بعض المحطات ورسموا عليها رسم جرافيتي. وحصلت هيئة المطار في هونج كونج على إنذار قضائي في الشهر الماضي ضد المحتجين الذين نظموا مظاهرات هناك، وإنذار آخر في وقت لاحق يمنعهم من إغلاق الطرق.

وجاءت الأعمال التي وقعت يوم الأحد بعد ليلة شهدت أسوأ أعمال العنف في المدينة منذ بداية المظاهرات المناهضة للصين التي بدأت قبل ثلاثة أشهر تقريبا.

وألقت الشرطة القبض على 63 شخصا في المعارك التي دارت في أنحاء هونج كونج، واستخدمت الغاز المسيل للدموع واطلقت طلقتين تحذيريتين في مواجهة مع حشد من المتظاهرين. ويبلغ أصغر المحتجزين من العمر 13 عامًا.

وقالت رئيسة الشرطة يولاندا يو في مؤتمر صحفي انعقد في الساعات الأولى من صباح الأحد إن الشرطة ألقت القبض على 40 شخصا بتهمة ارتكاب مخالفات، بما في ذلك المشاركة في تجمهر غير مصرح به، وأحداث اضرار جنائية وعرقلت عمل رجال الشرطة.