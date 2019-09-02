ارتفاع الين وتراجع اليوان بعد تطبيق الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على سلع صينية

سجل سعر الين اليابانى ارتفاعا في بورصة طوكيو للآوراق المالية عند بدء التعامل (اليوم الاثنين بالتوقيت المحلى لطوكيو) بينما تراجع سعر اليوان الصيني، وذلك في أعقاب تطبيق الولايات المتحدة التعريفات الجمركية الجديدة على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة بقيمة 110 مليارات دولارات.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، فقد ارتفع سعر الين اليابانى بنسبة 2ر0 في المئة ليصل سعره إلى 106.10 ين أمام الدولار الأمريكى اعتبارًا من الساعة 5:48 صباحً الاثنين في بورصة طوكيو ، بينما تراجع سعر اليوان الصينى في التعاملات الخارجية بنسب2ر0 في المئة ليصل سعره إلى 1740ر7 يوان لكل دولار أمريكي.

وارتفع سعر اليورو بنسبة 1ر في المئة ليصل إلى 0990ر1 أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذى ثبت فيه سعر الجنيه الاسترلينى عند 1.2157 أمام الدولار.