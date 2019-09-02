إعصار دوريان يضرب جزر البهاما

ضرب إعصار دوريان، اليوم الاثنين، جزر البهاما، حيث أدى لاقتلاع أسقف المنازل وسقوط الأشجار، حيث صاحبت العاصفة القوية فيضانات غامرة ضربت مناطق من سلسلة الجزر الكاريبية.

ووصل إعصار دوريان جزر أباكو، في شمال البهاما، أمس الأحد. وكان الإعصار، الذي تم تصنيف قوته على أنها من الفئة الخامسة، قد تحرك ببطء فوق الجزر أمس الأحد، وأدى لانقطاع الكهرباء والاتصالات، حيث واصل تقدمه نحو الشمال إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت مجموعة هوب تاون للإنقاذ ومكافحة الحرائق على صفحتها على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي أن " دمارا كارثيا" وقع في عدة أماكن بجزر أباكو.

وقالت جوي جيبريلو، المديرة العامة بوزارة السياحة في البهاما لشبكة سي بي اس نيوز" لا أعتقد أن أحدا توقع أن يكون الإعصار بهذه القوة".

وأضافت أنه سوف يتم معرفة الحجم الكامل للدمار بمجرد ابتعاد دوريان عن البهاما.

وقال المركز الوطني للأعاصير في مذكرة صباح اليوم إن رياح دوريان التي تبلغ سرعتها 270 كيلومترا تخلف تأثيرا" مدمرا " على جزيرة جراند بهاما، الجزيرة الواقعة في أقصى شمال البهاما.

ومن المقرر أن تصل سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية البهاما اليوم لإيصال الإمدادات والمعدات المتخصصة. ويشار إلى أن البهاما دولة منفصلة داخل الكومنولث البريطاني.